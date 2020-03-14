Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Американские военные не смогли скрыть лагерь Seadragon, развёрнутый в Арктике на время проведения учений, пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки.

Спустя пять дней после появления лагеря плановый полёт над ним выполнили два российских бомбардировщика Ту-95.

«Послание ясно: Россия вполне способна найти американские войска, даже в Арктике», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 9 марта. В Popular Mechanics отметили, что самолёты России летали над морем Бофорта в течение четырёх часов. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.

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