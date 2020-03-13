Тайбэй, , 16:10 — REGNUM Выпуск смартфонов в первом квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократился на 13,5% из-за перебоев в производстве, вызванных распространением коронавируса, сообщает информационный ресурс iXBT со ссылкой на аналитиков компании TrendForce.

По их данным, в целом в 2020 году производство может сократиться на 3,5%. Как прогнозируют аналитики, пандемия закончится во втором квартале, и производители до конца года, нагоняя потери, увеличат выпуск гаджетов.

Предполагается, что последствия вспышки коронавируса будут чувствоваться в течение нескольких месяцев из-за нарушения работы предприятий и обрывов транспортных связей. Восстановление нормального состояния отрасли займет месяцы.