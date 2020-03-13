Тайбэй, , 16:17 — REGNUM Производство продукции по нормам 5 нанометров (нм) тайваньским гигантом TSMC еще не началось, но все квоты на выпуск изделий уже распределены между потребителями. Об этом 11 марта сообщило издание DigiTimes, ссылаясь на собственный источник.

По данным источника, TSMC начнет выпуск 5 нм изделий уже в апреле текущего года. Как сообщается, тайваньская компания инвестирует в 2020 году в развитие техпроцесса и наращивание мощностей по производству продукции по этой технологии 2,5 млрд долларов.

Предполагается, что в массовое производство по техпроцессу 5 нм будут запущены мобильные процессоры Apple. Также в первых клиентах числится AMD с процессорами Genoa для серверов.