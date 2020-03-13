Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Американское тюнинг ателье Callaway создало комплексный пакет модификаций для вседорожника GMC Yukon. Об этом сообщается на сайте CarsCoops.

Для мощных модификаций внедорожника, оснащённых 6,2-литровым мотором V8, тюнеры предусмотрели промежуточный охладитель, новую систему впуска воздуха и систему выхлопа с низким ограничением, которая дает возможность автомобилю выдавать 560 «лошадей».

Для версии вседорожника с мотором V8 рабочим объёмом 5,3 л предусмотрен более мощный нагнетатель Callaway, который увеличивает исходную мощность агрегата до 480 «лошадей».

Сообщается, что специалисты ателье могут по желанию клиента оснастить авто увеличенными тормозами и более производительной подвеской. Пакет также предусматривает большое количество колесных дисков диаметром 20 и 22 дюйма.

Ранее тюнеры из немецкой компании Mansory представили тюнинговую версию седана Bentley Flying Spur, экстерьер которого выполнен в классическом стиле, что весьма нетипично для этого тюнинг-ателье. Под капотом машины установлен агрегат Twin-turbo W12, производительностью 626 «лошадей» и рабочим объём 6 л.

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