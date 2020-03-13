Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который можно запускать прямо из подствольного гранатомета калибра 40 мм, запатентовали американские изобретатели из Исследовательской лаборатории Армии США. Патент размещен на интернет-сайте разработок TechLink.

БПЛА получил название GLUAS (grenade launched unmanned aerial system — беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска). Этот беспилотник имеет миниатюрные размеры. По заявлению авторов, его можно переносить прямо в кармане или рюкзаке.

Аппарат предназначен для проведения рекогносцировки и наблюдением за позициями и передвижениями противника. БПЛА имеет в конструкции одновременно крыло и планер для зависания в воздухе. Дрон оснащен аккумулятором и электромотором с воздушным винтом, толкающего типа.

Дальность полета аппарата составит 2 км при высоте подъема до 600 м. Время нахождения в воздухе до 1 часа. Беспилотник сможет управляться оператором, либо действовать в автоматическом режиме по программе.

Согласно патенту, GLUAS запускается с помощью гранатометов, имеющих калибр 40 мм: однозарядного М79, подствольного М203 или станкового автоматического Mk.19.