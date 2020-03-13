Москва, , 14:55 — REGNUM В настоящее время ВМФ РФ проводит испытания специального буя, который предназначен для защиты подводных лодок от противолодочной авиации и беспилотных летательных аппаратов противника. Речь идёт о системе «Бурак-М».

«Бурак-М» относится к системам радиоэлектронной борьбы. Его принцип работы следующий: буй выстреливается из подводной лодки на поверхность воды. Находясь на поверхности, буй активизируется и включает режим глушения сигналов. Так он глушит каналы радиосвязи гидроакустических буёв, предназначенных для обнаружения наших субмарин, которые сбрасываются на поверхность воды самолётами и вертолётами противника. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что важнейшей задачей специальных буёв «Бурак-М» является защита российских стратегических атомных подводных ракетоносцев, составляющих основу морской компоненты ядерной триады России. Речь идёт об АПЛ классов «Дельфин» и «Борей».

В настоящее время Соединённые Штаты ведут активную модернизацию своей противолодочной авиации. На смену турбовинтовому самолёту P-3 Orion поступает реактивный самолёт P-8 Poseidon, основой для которого послужил гражданский вариант Boeing 737−800. ВМС США намерены закупить 117 самолётов этой марки.