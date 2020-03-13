Сувон, Южная Корея, , 14:54 — REGNUM Компания Samsung разработал новую батарею для электромобилей, которая обеспечит поездку на расстояние до 800 км не заряжаясь. Такое сообщение руководителя данного проекта компании Донгмин Ина привело издание Daily Mail.

По его словам, батарея создана из негорючего материала, а размер ее в два раза меньше, чем у литий-ионных аккумуляторов сопоставимой мощности. Достичь таких показателей команде исследователей удалось при добавлении в ячейку батареи нового слоя серебра с углеродом.

Это решение привело к увеличению емкости, повышению срока службы и безопасности при эксплуатации аккумулятора. Батарея способна выдерживать до 1000 перезарядок.

По мнению разработчиков, безопасные и высокоемкие аккумуляторы будущего вероятнее всего будут производиться по этой технологии.