Копенгаген, , 14:40 — REGNUM Датская компания Zenvo представила гиперкар Zenvo TSR-S, который должен был представлен на Женевском автосалоне. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новинка получила сзади антикрыло экстравагантной формы также колесные диски из углеволокна.

Zenvo TSR-S — это менее мощный вариант гоночного TSR, который был впервые представлен несколько лет назад. В нынешнем году вышла обновленная версия TSR.

Представленный гиперкар получил движок с двойным наддувом мощностью 1177 л. с. Стоимость автомобиля будет составлять от 1,45 млн евро или 122 231 375 рублей.

Напомним, после того, как автосалон в Женеве был отменен из-за коронавируса, многие автопроизводители начали представлять свои новые модели авто онлайн.

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