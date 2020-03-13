Пекин, , 14:22 — REGNUM Китайская государственная холдинговая компания BAIC создала более производительную версию вседорожника Beijing BJ80. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Вместо 250-сильного турбированного движка объёмом 2,3 л, который устанавливался ранее, авто оснащено турбомотором производительностью 280 «лошадей» рабочим объёмом 3 л.

Дизайн рестайлинговой модели включает в себя двухцветную окраску, серебристые вставки под бампером, футляр для запасного колеса, а также чёрные молдинги. Кроме того, машина оснащена расширителями колесных арок, чёрными стильными легкосплавными колесными дисками размером 20 дюймов и красными спортивными тормозными суппортами.

В салоне авто имеется информационно-развлекательный комплекс с функцией голосового управления. Кроме того, модель оснащена системой кругового обзора и панелью управления климатом для задних пассажиров.

Напомним, по данным Китайской ассоциации производителей легковых машин (CPCA), в феврале текущего года автодилеры КНР реализовали на 80% авто меньше, чем за февраль 2019 года.

Читайте также: В Китае наполовину сократились продажи электрокаров из-за коронавируса