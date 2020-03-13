Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Программу разработки палубных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MUX, которые должны были выполнять широкий спектр задач, решили приостановить представители ВМС США, посчитав требования к беспилотникам избыточными. Об этом 13 марта сообщил интернет-журнал Flightglobal.

Слишком разноплановые задачи, касающиеся перевозки грузов, разведки, радиолокации и прочих требований, военные посчитали трудновыполнимыми. Изначально заказчики хотели получить универсальный аппарат, который мог бы заменить тяжелые палубные вертолеты CH-53K King Stallion, конвертопланы MV-22 Osprey и одновременно истребители F-35B Lightning II. Боевой радиус действия беспилотников должен был достигать 1300 км, а скорость аппаратов — до 555 км в час.

Представители ВМС США хотели в 2020-х годах поставить такие беспилотные летательные аппараты на вооружение как на суше, так и на кораблях. Две компании предложили военным проекты своих аппаратов: Bell Helicopter и Northrop Grumman. Lockheed Martin, заявившая сначала намерение принять участие в военном тендере, позднее решила отказаться от разработки аппарата из-за слишком разноплановых требований к беспилотнику.

Поняв низкую прогнозируемость получения положительного результата, удовлетворяющего всем выставленным требованиям, морпехи решили пересмотреть программу MUX. Новые планы, как сообщает издание, будут предусматривать разработку семейств беспилотников, с более узкой специализацией. Все, что пока известно на сегодня, касается раздельной разработки беспилотных аппаратов для наземного и морского базирования.