Рим, , 13:11 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Pagani представил гиперкар Huayra в исполнении Imola в штаб-квартире Pagani в Модене (Италия). Видеоролик с показом нового авто размещён на YouTube-канале Pagani Automobili.

Авто должно было быть представлено в рамках Женевского автосалона. Однако из-за эпидемии коронавируса пришлось проводить премьеру новинки в ином формате.

Huayra Imola назван в честь города Имола, расположенного в Италии. Там находится гоночная трасса Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Отмечается, что всего будет собрано пять моделей Imola. Несмотря на семизначную цифру в долларах в стоимости суперкара все автомобили уже распроданы.

В движение спорткар приводит немецкий мотор V12 от Mercedes-AMG с двумя турбинами рабочим объёмом 6 л. Этот движок выдает 827 «лошадей» (1100 Нм). Таким образом, Huayra Imola стал самой производительной моделью из всего модельного ряда Pagani.

Напомним, первый гиперкар Huayra Imola компании Pagani из лимитированной версии купил создатель и владелец компании TopCar Design Олег Егоров.

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