Лондон, , 11:49 — REGNUM Британская компания Mclaren выпустила специальную ретро версию Elva в дизайне гоночной модификации MIA из 1960-х годов. Об этом сообщается на сайте FineAuto.

Премьера дорестайлинговой модели Mclaren Elva прошла в 2019 году. Авто было выполнено в спортивном духе — без окон и крыши. Теперь специалисты из подразделения McLaren Special Operations доработали модель с использованием элементов дизайна легендарного McLaren-Elva M1A. Этот спорткар принимал участие в гонках Гран-При в 60-е годы прошлого века, а также становился самым быстрым авто в Канаде в 1964 году.

Ретромодель выделяется схемой окраски кузова. Она практически полностью повторяет дизайн McLaren-Elva M1A.

Отличается современная версия машины номером «четыре», нарисованном на кузове, и красной тонкой полосой в нижней части дверей.

McLaren MIA 1960-х оснащался двигателем V8 рабочим объёмом 4,5 л. Тюнеры из Special Operations установили под капот спорткара более мощный 4-литровый мотор, производительностью 804 л. с. С 0 до 100 км/ч авто набирает за три секунды.

Стоит автомобиль 1,69 млн долларов (около 122 млн руб.). Тираж модели составит 399 экземпляров.

Ранее американские тюнеры из компаний Liberty Walk и Armytrix представили самую экстремальную модификацию McLaren 650S в истории бренда. Авто выполнено в «чернобыльском» дизайне.

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