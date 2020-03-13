Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Американская компания SpaceX намерена предоставлять спутниковый широкополосный интернет и получить на эти цели значительную сумму государственных субсидий, которые планируется выделить для обеспечения жителей малонаселённых районов США доступом к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам главы компании Илона Маска, в рамках проекта Starlink планируется запустить 12 тыс. спутников, которые призваны обеспечить быстрый доступ в интернет в любом месте на земном шаре. Реализация этой задумки обойдётся примерно в $10 млрд.

Издание сообщает, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует выделить $16 млрд на улучшение интернет-сервиса в сельских районах страны в течение следующих десяти лет. Тендер на право реализовать многомиллиардный проект должен состояться в октябре 2020 года.

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В силу того, что SpaceX уже начала реализовывать свой подобный собственный проект, компания настаивает на включении её в состав участников тендера. Как пишет WSJ, в феврале компания уже провела встречу с представителями FCC, чтобы попытаться убедить их в том, что ей следует позволить конкурировать за федеральные средства с известными кабельными и интернет-компаниями, которые уже предоставляют услуги широкополосного доступа в интернет в сельских районах через оптоволоконные кабели.

Эти поставщики выступают против участия SpaceX, утверждая, что надёжность технологии компании по обеспечению высокоскоростного интернета через спутники пока не доказана.

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