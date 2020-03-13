Лондон, , 10:02 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover планирует создать уменьшенную версию вседорожника Defender. Об этом сообщается на сайте FormaCar.

Основными конкурентами компактного автомобиля будут немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLA-Class или BMW X1.

Новинка получит укороченную и упрощённую версии алюминиевой модульной платформы Defende. Дизайн модели автопроизводители выполнят в стиле других членов семейства. Ожидается, что кроссоверу достанется пятидверный кузов.

В моторной линейке авто могут быть трёхцилиндровые и четырёхцилиндровые турбированные движки. Кроме того, не исключено появление гибридного агрегата. Привод же 4×4 станет доступен за доплату.

Колёсная база компактного Defender будет такой же, как и у версии 110, однако более длинный кузов даст возможность разместить в салоне третий ряд кресел.

Стоимость нового автомобиля составит около 25 тысяч фунтов (около 2,4 млн руб.).

Ранее автокомпания Jaguar Land Rover представила концепт беспилотника Project Vector. Его тесты начнутся в 2021 году на дорогах Ковентри.

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