Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Главная задача российских атомных подводных лодок «Борей» и будущих «Борей-А», которые являются критически важными элементами российской системы ядерного сдерживания, заключается в том, чтобы «исчезнуть в бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытыми». К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной The Drive, которые прокомментировали видеоролик о подводной лодке К-549 «Князь Владимир» проекта 955А, появившийся на официальном телеканале Минобороны РФ «Звезда».

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Журналисты обратили внимание на конструкции пары подруливающих устройств, которые устанавливаются на каждой такой субмарине. Как подчеркнул ветеран-подводник ВМС США Эрика Морено, подруливающее устройство, похоже, имеет продвинутый тип «закрытого винта». Концы лопастей приварены к кольцу, которое движется внутри кожуха пропеллера. Такая конструкция делает двигатели более тихими, особенно за счёт уменьшения шума кавитации.

«Вспомогательные двигатели обеспечивают дополнительную мощность во время плавания на малой скорости, что также помогает снизить шум, производимый подводной лодкой», — отмечает издание.

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«Быть как можно тише — это абсолютно необходимо для выживания подводной лодки. Поэтому неудивительно, что лодки класса «Борей» и «Борей-А» тоже оснащены насосно-реактивными движителями, чего обычно нет на большинстве более ранних советских подводных лодках», — добавили авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, российские подводные лодки проекта 955 «Борей» оказались в списке субмарин, которые, по версии американского журнала National Interest, способны уничтожить мир за 30 минут. Автор статьи назвал их «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами».

Напомним, на подлодке класса «Борей» находятся 16 ракет Р-30 «Булава». Каждая из таких ракет несёт шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. Боеголовки разделяются и способны уничтожить отдельные цели.