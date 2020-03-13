Липецк, , 05:28 — REGNUM Масштабные лётно-тактические учения истребительной и бомбардировочной авиации ВКС прошли в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени В. П. Чкалова. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в учениях были задействованы более 20 самолётов Су-35, Су-34, Су-30, МиГ-31 и МиГ-29 из авиационных частей, дислоцированных в Липецкой, Нижегородской и Московской областях.

Лётчики ВКС в ходе учений отработали перехват воздушных целей, нанесение авиационного удара по наземным целям, практическое бомбометание в составе пар и звеньев, а также истребительное сопровождение и прикрытие ударной авиационной группы.

Для отработки ударов по наземным целям использовались мишени, имитирующие различные объекты аэродрома условного противника, расположенные на полигоне Погоново в Воронежской области.