Токио, , 15:29 — REGNUM Японская компания Toyota представила специальную версию купе 86 под названием GT Black Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Toyota 86 GT Black Limited Toyota

Всего компания выпустила 86 единиц спецверсии купе, которые будут доступны только для авторынка Японии. При этом 43 экземпляра авто были выпущены с МКПП, а остальные — с автоматической трансмиссией.

Цвет кузова Toyota 86 GT Black Limited окрашен в чёрный оттенок, что явно напоминает о спецверсии Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited 1986 года.

Внутри автомобиль будет также выполнен в черном цвете. Салон отделан натуральной кожей, алькантарой и материалом Grand Lux, который напоминает замшу.

Силовая установка новинки будет состоять из оппозитного двигателя на 2 л мощностью 200 л. с. При этом версия с «автоматом» получит 207-сильный мотор.

Ранее стало известно, что самой популярной моделью компании Toyota в России по итогам февраля 2020 года стал кроссовер Toyota RAV4.

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