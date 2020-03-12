Токио, 12 марта 2020, 15:29 — REGNUM Японская компания Toyota представила специальную версию купе 86 под названием GT Black Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Toyota 86 GT Black Limited
Toyota 86 GT Black Limited
Toyota

Всего компания выпустила 86 единиц спецверсии купе, которые будут доступны только для авторынка Японии. При этом 43 экземпляра авто были выпущены с МКПП, а остальные — с автоматической трансмиссией.

Цвет кузова Toyota 86 GT Black Limited окрашен в чёрный оттенок, что явно напоминает о спецверсии Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited 1986 года.

Внутри автомобиль будет также выполнен в черном цвете. Салон отделан натуральной кожей, алькантарой и материалом Grand Lux, который напоминает замшу.

Силовая установка новинки будет состоять из оппозитного двигателя на 2 л мощностью 200 л. с. При этом версия с «автоматом» получит 207-сильный мотор.

Ранее стало известно, что самой популярной моделью компании Toyota в России по итогам февраля 2020 года стал кроссовер Toyota RAV4.

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