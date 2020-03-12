Пекин, , 15:11 — REGNUM Новый кроссовер китайского автопроизводителя Dongfeng, который построен на платформе PSA, получил название Yixuan RV. Об этом сообщает портал One2car.

Кроссовер, который получил обновленную радиаторную решетку, выпущен с новой эмблемой Dongfeng и Aeolus (суббренд для Китая).

Yixuan RV в длину равен 4610 мм, его ширина составляет 1830 мм, а высота — 1600 мм. Колесная база имеет размер 2680 мм. О том, какие изменения произошли внутри автомобиля, пока нет информации. Вполне возможно, что новинка получит цифровую приборную панель с «парящим» дисплеем мультимедийной системы.

Силовая установка Dongfeng Yixuan RV будет состоять из турбированного двигателя на 1,0 л мощностью 125 л. с. и 1,5-литрового мотора производительностью 150 «лошадей». Агрегатироваться движки будут с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «роботом».

Напомним, в прошлом году Dongfeng представил седан Yixuan, который создан на базе платформы CMP от концерна PSA. На той же платформе выпущены DS 3 Crossback, Peugeot 208/2008 и Opel Corsa.

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