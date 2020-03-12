Москва, , 14:08 — REGNUM Министерство обороны России досрочно получило первый в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом 12 марта сообщили в концерне «Алмаз-Антей».

Торжественная церемония передачи прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Первый в этом году полковой комплект С-400 «Триумф» мы передали государственному заказчику досрочно», — сказал генеральный директор концерна Ян Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРК С-400 «Триумф» была принята на вооружение в российской армии в 2007 году. Система способна уничтожать самолеты противника, а также крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия. Комплекс также может поражать наземные цели. Согласно открытым источникам, в России на конец 2018 года на вооружении состояло 27 полков С-400.

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