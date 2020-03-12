Дамаск, , 14:00 — REGNUM Сирийская арабская армия продолжает применять 180-мм пушки С-23 советского производства. Данное орудие обладает удивительными характеристиками. Его дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 43,8 километра. Вес осколочно-фугасного снаряда — 84 килограмма. Боевой вес системы достигает 21 тонны. Об этом пишет «Российская газета».

Пушка С-23 была создана ещё в 1940-х годах. Она была успешно испытана, но в серийное производство её не пустили из-за бурного развития ракетных технологий. Однако производство было восстановлено в 1970-х годах для обеспечения союзников Советского Союза.

Самые крупные партии этих пушек получили Египет и Сирия. Данные орудия применялись в реальных боевых действиях. По имеющейся информации, к началу гражданского конфликта в Сирии на вооружении сирийской армии осталось более десяти пушек С-23.

Наблюдатели за конфликтом в Сирии отмечают, что пушки С-23 редко попадают на снимки. Есть всего лишь 3−4 их фотографии за этот период. Тем не менее, они используются для поражения различных объектов террористических организаций в Сирии.