Москва, , 13:43 — REGNUM Обязательную идентификацию пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, предустанавливаемых на гаджеты с 1 июля 2020 года, предложил ввести Медиа-коммуникационный союз (МКС) в своем отзыве на проект постановления правительства РФ о перечне программ для предварительной установки на электронные устройства. Проект постановления и предложения к нему размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

МКС представляет собой объединение основных российских операторов связи и медиахолдингов. Как полагают операторы, идентификация пользователей должна проводиться на основании договора между разработчиком программного обеспечения и оператором связи без участия пользователя. Относиться данное требование будет только к устройствам с сим-картами.

Одновременно МКС предложил разрешить покупателям приобретать электронную технику без российского софта, если будет оформляться соответствующее письменное согласие.

Ряд разработчиков программного обеспечения уже высказали критику предложения об идентификации пользователей. Так, устройства могут быть без модемов, и пользователи могут не пользоваться услугами интернет, что затруднит идентификацию. Кроме этого, при использовании устройств работает только в домашней сети Wi-Fi, то требование по идентификации также теряет смысл.

Кроме этого, в отзыве на законопроект МКС предложил включить в перечень предустанавливаемого ПО облачные сервисы хранения данных, сервисы просмотра цифровых телеканалов и приложения сотовых операторов с доступом в личный кабинет пользователя.