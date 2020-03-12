Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В ближайшее время на «Северной верфи» в Петербурге будут заложены новые фрегаты проекта 22 350. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, все корабли, которые закладываются на судостроительном заводе, обладают большой модернизационной безопасностью, и чем дольше продолжается серия, тем больше будут модернизированы корабли.

«В ближайшее время мы планируем заказать фрегаты серии 22 350», — сказал Криворучко.

В свою очередь главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ, адмирал Николай Евменов отметил, что для флота важны любые новые корабли.

Напомним, 12 марта в Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый».

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