Вашингтон, , 12:42 — REGNUM На ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Йорк были проведены вторые лётные испытания перспективной американской ракеты класса «земля-земля» PrSM (Precision Strike Missiles). Об этом в своём пресс-релизе 10 марта сообщила компания Lockheed Martin.

Согласно отчёту по испытаниям, они прошли успешно. Ракета пролетела 180 километров и точно поразила назначенную цель. Для пуска ракеты использовалась пусковая установка HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Первые лётные испытания PrSM проводились в декабре 2019 года.

Новая ракетная система PrSM заменит в Сухопутных войсках США стоящий на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army TACtical Missile System), который имеет дальность стрельбы до 270 километров.

Ракета PrSM, по словам министра Сухопутных войск США Райана Д. Маккарти (Ryan D. McCarthy), должна иметь дальность полёта 550−600 километров. Таким образом, ОТРК ATACMS заменит ракетный комплекс меньшей дальности PrSM. После появления сухопутного варианта системы Пентагон планирует получить и противокорабельный вариант ракеты PrSM. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.