Москва, , 12:47 — REGNUM Холдинг «Газпром-медиа» предложил включить отечественный телевизионный сервис «Витрина ТВ» в обязательный пакет предустановки на компьютерах, умных телевизорах, смартфонах и планшетах. Об этом 12 марта сообщает газета «Коммерсант».

Газета ссылается на отзыв холдинга, оказавшийся в ее распоряжении, на законопроект Федеральной антимонопольной службы. Вопреки многочисленным требованиям производителей электронных устройств отложить предустановку российского ПО на их устройства, «Газпром-медиа» предложил ускорить этот процесс.

Газета пишет, что российские медиахолдинги считают необходимым предоставления всех онлайн-сервис через сервис «Витрина ТВ», что, по их мнению, позволит контролировать данные, рекламу и снизить уровень пиратства. Разработкой сервиса занимается «Национальная Медиа Группа», владеющая акциями «Первого канала», «СТС Медиа» «РЕН ТВ» и других каналов. Также к разработке привлечены «Газпром медиа» и ВГТРК.

По словам гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, которые приводит издание, предустановка российского приложения на мобильные устройства позволит новому сервису сэкономить на маркетинге, напрямую взаимодействуя с потребителями. Бырдин отметил, что при этом риски для онлайн-кинотеатров со стороны нового конкурента будут минимальными, так как коммерческие отношения между онлайн-кинотеатрами и поставщиками видеопродукции уже давно выстроены.

Напомним, закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронные устройства вступит в силу 1 июля 2020 г. Через год все продаваемые в России устройства должны быть оснащены отечественными поисковыми и антивирусными сервисами.