12 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Новейший корвет «Ретивый» спущен на воду в четверг, 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь», передает корреспондент ИА REGNUM. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Ракетный корвет проекта 20380 Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Винты ракетного корвета проекта 20380 Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Пятый по счету корвет проекта 20 380, разработанный ЦМКБ «Алмаз», оснащен по последнему слову техники радиолокационным, артиллерийским, ракетным и противолодочным комплексами. Кроме того, на нём оборудована площадка для размещения вертолета К-27, что стало новацией для корабля такого небольшого водоизмещения.

Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM Рабочие завода на церемонии спуска на воду ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ракетный корвет проекта 20380 Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM

А благодаря использованию композитных материалов, встроенного ракетного вооружения и антенных постов у корветов этого типа значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

С торжественным словом перед судостроителями выступил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, который сообщил, что на сегодняшний день портфель заказов загрузит петербургское предприятие на ближайшие 10 лет.

Рабочие завода на церемонии спуска на воду ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Освящение ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

В свою очередь главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов отметил, что «Ретивый» будет сдан флоту в установленные сроки

«Корабли данного проекта показали себя как пахари моря, образцы боевой устойчивости и надежности. Серия хорошая, а слово «надежность» заложено в самом названии серии», — подчеркнул он.

Судостроительный завод Северная верфь Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестная мать ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM Крестная мать ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония спуска на воду ракетного корвета проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Церемония спуска на воду ракетного корвета Ретивый Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил глава «Северной верфи» Игорь Пономарев, после спуска корабль будет отбуксирован к достроечной набережной, где рабочие продолжат его строительство. Так, на корвете затянут кабельные трассы, оборудуют помещения под вселение экипажа, установят системы связи, навигации и вооружения.

«Начало швартовых испытаний запланировано на конец года», — добавил Пономарев.

Судостроительный завод Северная верфь Дарья Драй © ИА REGNUM Судостроительный завод Северная верфь Дарья Драй © ИА REGNUM

ПАО «Северная верфь» строит для Министерства обороны РФ для Черноморского флота. В 2004—2014 года верфи передали на военную службу в Балтийском море четыре корвета данной серии: «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».

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