Североморск, Мурманская область, , 11:30 — REGNUM Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота ВМФ России совершили тренировочный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяжённость маршрута — свыше 10 тыс. километров.

«Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также провели дозаправку от самолётов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота», — сообщили в ведомстве.

Полёты самолётов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля противолодочные самолеты Северного флота совершили 12-часовой полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей