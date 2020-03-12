Пекин, , 11:12 — REGNUM Новейшей 3D-камерой, способной делать фотографии, сравнимые по качеству со снимками профессиональных камер, оснастят не менее одной модели из линейки iPhone 12 от Apple. Об этом сообщает сетевое издание iXBT со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, новая камера использует три составляющие, объединенные в одну систему: лазеры, датчики и программное обеспечение. Камера сможет самостоятельно измерять расстояние между объективом и фотографируемыми объектами, автоматически регулируя параметры съемки.

По словам источников издания, получаемые 3D-камерой фотографии будут соответствовать качеству фотографий, получаемых профессиональными камерами. Также владельцы iPhone 12 с такими камерами, смогут воспользоваться разнообразными эффектами размытия, настраиваемыми по степени и диапазону.

Издание уточняет, что предположительно новая 3D-камера будет называться World Facing. Разработка оборудования ведется инженерами Apple уже 2 года. Основные комплектующие для камеры будет поставлять американская компания Lumentum, специализирующаяся на производстве оптического и лазерного оборудования.

Представление нового телефона от Apple планируется в сентябре.