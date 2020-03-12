Берлин, , 09:37 — REGNUM Тюнинг-ателье Gemballa GmbH создаёт внедорожную версию спортивного купе Porsche 911. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Проект тюнинг-компании получил название Gemballa Avalanche.

Серийную версию внедорожника Avalanche 4×4 автопроизводитель создаст в ближайшие два года. Новинка получила увеличенный клиренс, большие колеса и оригинальный дизайн.

В ателье также работают над созданием кроссовера Tornado 4×4, который будет основан на модели Porsche Cayenne.

Напомним, тюнеры Gemballa GmbH планируют оснастить Porsche 911 движком мощностью более 1000 «лошадей», в то время как нынешний мотор, модернизированный в ателье, имеет производительность в 818 л. с. Он позволяет разогнаться авто до «сотни» за 2,3 секунды. При этом максимальная скорость машины составляет 370 км/ч.

Напомним также, электрический Porsche Taycan стал самым быстрым среди электромобилей на дистанции 402 м. Его максимальная скорость составила 209,81 км/ч, а сама дистанция была преодолена за 10,47 секунды.

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