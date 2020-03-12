Берлин, , 09:17 — REGNUM Немецкий производитель спорткаров Ruf показал серийную версию суперкара SCR. Изображение с новинкой опубликовала пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль, созданный на базе моделей Porsche, имеет большие сходства с классической моделью 911 третьего поколения. Машина оснащена карбоновым монококом и карбоновыми панелями кузова со встроенным каркасом.

Под капотом SCR установлен безнаддувный шестицилиндровый мотор производительностью 503 л. с. рабочим объёмом 4 л. Двигатель агрегатируется с 6-скоростной механической трансмиссией. Агрегат позволяет купе развивать скорость до 320 км/ч. Вес авто равен 1 250 кг.

Ранее компания Porsche представила самую мощную версию модели 911 — Turbo S мощностью 650 «лошадей». Рабочий объём мотора этого авто составляет 3,8 л.

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