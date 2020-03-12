Брюссель, , 08:17 — REGNUM Власти ЕС планируют выпустить закон об «экологическом дизайне», который подтолкнёт производителей электроники к созданию продукции, которая будет содержать больше переработанных материалов, служить дольше, а также будет более ремонтопригодной. Об этом 12 марта сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что результатом принятия такого закона может существенно измениться внешность и устройство смартфонов, планшетов и компьютеров — компаниям придётся полностью переосмыслить существующие подходы к их дизайну.

Комиссия ЕС в своём заявлении отмечает, что, таким образом, закон ограничит использование «одноразовых устройств», решит проблему «преждевременного устаревания» гаджетов и запретит практику «уничтожения непроданных товаров длительного пользования».

Автор статьи отмечает, что в настоящее время многим владельцам гаджетов для того, чтобы найти информацию о том, как починить свои устройства, приходится обращаться к таким сайтам, как iFixit и другим порталам. Сегодня даже замена вышедшего из строя аккумулятора может стать для них серьёзной проблемой.

Читайте ранее в этом сюжете: Меню приложений по типу Android появится в новой iOS 14