Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Microsoft впервые в истории ввела должность главного научного сотрудника. Об этом 12 марта сообщил портал Engadget.

В соответствии с решением руководства компании в рамках её реорганизации этот пост занял Эрик Хорвиц. В его задачи будет входить руководство компанией в научных вопросах, касающихся достижений и тенденций. Он также будет заниматься проблемами и возможностями, возникающими на «стыке технологий, людей и общества».

Стоит отметить, что до этого Эрик Хорвич был техническим специалистом и главой исследовательской лаборатории Microsoft. Он пришёл в компанию ещё в 1993 году и около 16 лет был в ней главным исследователем.

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