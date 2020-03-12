Урумчи, Китай, , 07:17 — REGNUM Строительство Аратакского проекта водоотведения было возобновлено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает 11 марта агентство Синьхуа.

Порядка 678 рабочих и руководителей проекта вышли на свои рабочие места и еще 1100 человек, как ожидается, вернутся к исполнению своих обязательств к 15 марта. Водохранилище объемом 2,25 млрд кубометров воды является крупнейшим проектом водоотведения в Синьцзяне и одним из 172 крупнейших проектов по стране

Проект будет направлен на борьбу с паводками, орошения почв и выработки электроэнергии. Его строительство началось в 2015 году, а сам он призван решить проблемы с подтоплением в долине реки Яркенд, от которого страдают прядка 4 млн человек. Строительство должно быть завершено в 2021 году.

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