Москва, , 22:56 — REGNUM Национальный стандарт обмена электронными данными разработан для «умных городов». По заявлению разработчика, Российской венчурной компании (РВК), новые стандарты будут внедрены для улучшения работы цифровых технологий в области регулирования потока транспорта, уличного освещения, показания счетчиков коммунальных услуг и т. п. В результате граждане должны почувствовать комфорт и сэкономить расходы на ЖКХ.

Для того чтобы нацстандарт заработал, его необходимо утвердить в Росстандарте. Процедура также предполагает предварительное публичное обсуждение. Так как жилищно-коммунальное хозяйство является одним из основных направлений деятельности Минстроя РФ, то существует необходимость согласования с ним нового документа. Более того, ответственность за реализацию проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» несёт Минстрой. Однако официальных обращений по поводу обсуждения проекта стандарта в министерство до сих пор не поступало.

Предполагается, что технологии «умного города» позволят сократить расходную часть бюджетов городов. Но основным препятствием для их использования является отсутствие необходимых объемов инвестиций, так как проект «Умный город» предполагает процесс инвестирования в технологии на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), на что частный бизнес не спешит реагировать новыми предложениями в виде долгосрочных вложений.

Технологии «умного города» используют инструменты обработки информации граждан об их передвижении по городу на общественном транспорте, покупках, посещениях медицинских учреждений, оплате услуг ЖКХ. Такое использование данных, по идее авторов «умного города», позволяет регулировать дорожное движение, экономнее расходовать потребляемые ресурсы, в том числе и за счёт расчета теплобаланса жилых домов. Это должно напрямую улучшить качество жизни людей.

Что касается поставщиков оборудования для «умных городов», то, по задумке разработчиков, единый стандарт предъявит конкретные требования производителям датчиков и оборудования для телеметрии, что должно сделать рынок более прозрачным и конкурентным, а городам предоставит выбор «лучшей продукции по лучшей цене».

Но не случится ли так, что стандарты РВК написаны с учетом уже имеющихся возможностей одного-двух поставщиков, таких, как, например, холдинг «Эр-Телеком», а остальным участникам рынка придётся с большими затратами денег и времени перестраиваться под новые требования, тщетно доказывая свою конкурентоспособность? Не приведёт ли это в итоге к монополизации рынка и увеличению стоимости оборудования, его внедрения и эксплуатации с последующим перекладыванием бремени расходов на конечного потребителя. О каком комфорте, удобстве и экономии на оплате ЖКХ тогда пойдет речь?

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