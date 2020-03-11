Сан-Франциско, США, , 16:16 — REGNUM Слежку за пользователями, не ставя их в известность, осуществляли десятки популярных блокировщиков рекламы и программ по предоставлению услуг VPN. Об этом сообщил портал BuzzFeed News.

Как указывается, все приложения были разработаны компанией Sensor Tower. Они выпускались с 2015 года и были скачаны почти 35 млн человек. Наиболее популярными стали бесплатные программы: Unlimited VPN, Luna VPN, Adblock Focus и Mobile Data.

Apple и Google ведут разбирательства с компанией. Из App Store уже удалено приложение Adblock Focus, а Google Play — Mobile Data.

Приложения после установки на гаджеты предлагали пользователю набор дополнительных услуг, для которых требовалась загрузка дополнительного корневой сертификат. Загруженный пользователями небольшой файл получал доступ ко всему трафику и данным устройства в обход ограничений магазинов Apple и Google.

Как отметил глава отдела мобильных исследований Sensor Tower Рэнди Нельсон, компания не планировала использовать конфиденциальную информацию пользователей в преступных целях. По его словам, полученные данные служили для анализа характера взаимодействия пользователя с приложением.

Нельсон сообщил, что большинство программ, заподозренных в слежке, уже удалены из магазинов.