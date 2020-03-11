Лондон, , 15:28 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley выпустила уникальную модель Continental GTC Equestrian Edition, сделанную в конноспортивном стиле. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Авто сделано в единственном экземпляре. От стандартной версии новинка отличается уникальной отделкой салона и цветом кузова.

У кузова кабриолета оттенок зелёного цвета. Кроме того, солидность автомобилю придают детали из тёмного хрома и глянцевые колёсные диски размером 22 дюйма.

В салоне новинки много уникальных элементов: на подголовниках вышиты силуэты наездника, играющего в конное поло, дверные карты украшены твидом с алмазной прострочкой. Отдельно стоит отметить отделку передней панели и центральной консоли, которая выполнена из деревянного шпона Burr Walnut. Вся обивка салона выполнена в коричнево-зелёной цветовой гамме.

Под капотом модели установлен 6,0-литровый W12 производительностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента.

Ранее подразделение Bentley Mulliner Collections представило спецверсию Bacalar, которая построена на шасси Continental GT. Двухместное авто будет выпущено тиражом всего в 12 экземпляров.

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