Гуанчжоу, Китай, , 15:20 — REGNUM Исследования и разработку шестого поколения мобильной связи 6G начала китайская компания Vivo. Об этом 11 марта сообщается на информационном ресурсе Gizmochina.

Глава исследовательского института компании Цинь Фэй отметил: «Хотя коммерческое использование сетей 5G только началось, Vivo уже развернула макеты сетей 6G, заблаговременно разрабатывая технологию следующего поколения».

По словам Фэя, в Vivo уже сформирована специальная команда, которая будет заниматься конкретно разработкой технологии 6G. Это научно-исследовательское подразделение будет взаимодействовать с другими китайскими институтами, а также выходить на сотрудничество с зарубежными компаниями.

Отметим, технология связи 5G теоретически позволяет достичь пропускной способности сетей до 20 Гбит/с. По прогнозам специалистов, сети 6G должны обеспечивать пиковые скорости передачи данных до 1 Тбит/с. Только ожидать внедрения новых сетей в этом десятилетии скорее всего не придется.