Редмонд, США, , 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.

Пользователи пожаловались, что после установки KB4535996 наблюдается серьезное снижение производительности или зависание системы, медленная загрузка системы, а также появление «синего экрана смерти» из-за обнаружения в системе критических ошибок.

Представитель Microsoft признал лишь одну критическую ошибку, вызывающую проблемную работу программы SignTool.

Он сообщил, что компания в курсе проблемы, и посоветовал при появлении критических ошибок вручную удалить обновление. Исправление ошибки компания планирует выпустить в середине марта.

Напомним, выпуск обновления KB4535996 предполагал устранение ошибок с обработкой поисковых запросов в проводнике Windows 10.