Тайбэй, , 15:27 — REGNUM Производство новых графических процессоров семейства Intel Xe планирует разместить на мощностях тайваньской компании TSMC американский процессорный гигант Intel. Об этом сообщил тайваньский ресурс TechNews со ссылкой на собственный источник в отрасли.

По словам источника, американскую компанию интересует организация производства его графических процессоров по нормам перспективного техпроцессов 6 нм и 3 нм, которые еще проходят наладку на тайваньской фабрике. По предварительным данным, первые процессоры семейства Xe Intel планирует производить на собственных мощностях, применяя отработанный техпроцесс 10 нм.

Отметим, TSMC на сегодня уже освоил выпуск продукции по нормам 7 нм. Самым же современным техпроцессом, освоенным Intel, пока является 10 нм.

Процессоры основного конкурента Intel компании AMD выпускаются на той же TSMC по технологии 7 нм.