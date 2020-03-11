Редмонд, США, , 14:23 — REGNUM Ежемесячный патч для операционной системы Windows, называемый Patch Tuesday, с исправлениями 115 уязвимостей, выпустила компания Microsoft. Об этом сообщает портал ZdNet.

По данным представителей компании, 26 уязвимостей из общего количества исправленных недочетов имели статус критических. Это значит, что такие уязвимости очень легко могут быть обнаружены взломщиками, которые разобравшись с защитой системы, смогут получить полный контроль над устройством пользователя.

Самой опасной уязвимостью, которая исправлена данным ежемесячным патчем, называется проблема CVE-2020−0684. Она позволяла с помощью вредоносного файла, оформленного в виде ссылки с расширением lnk, получить доступ к системе.

Отметим, количество уязвимостей, одновременно исправляемых этим ежемесячным патчем, является рекордным для Microsoft.