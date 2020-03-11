Уфа, , 14:06 — REGNUM Тестовый запуск технологи переключения между стандартами 5G NR и 4G LTE для запуска сетей 5G провели компании МТС и Ericsson в Уфе, 10 марта сообщает информационный портал CNews.

В уфимском отделении МТС было установлено оборудование шведской компании Ericsson Radio System, обеспечивающее мгновенное переключение между разными стандартами в рамках выделенной полосы. Скорость переключения составила одну миллисекунду. Такие переключения подходят для требований построения сетей 5G, чувствительно реагирующих на скорость передачи данных из-за временных задержек.

Как заявил вице-президент компании-оператора Виктор Белов, МТС планирует использовать широкую действующую сеть 4G для предоставления услуг по новейшей технологии 5G до тех пор, пока российские власти не решат вопрос с выделением собственных частот для нужд сетей 5G.

Напомним, заседание Госкомиссией по радиочастотам, на котором должен был рассматриваться вопрос выделения частот для технологии 5G, перенесено с 10 марта на 17 марта. Однако по данным анонимных источников, приведенных газетой «Ведомости» 6 марта, решение по частотам для сетей 5G исключено из проекта решения госкомиссии.