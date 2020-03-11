Купертино, США, , 13:41 — REGNUM Революционный функционал, приближающий операционную систему смартфонов Apple к Android, появится в новой iOS 14, 10 марта сообщает интернет-ресурс iXBT.com со ссылкой на собственный источник.

Речь идет об изменении домашнего экрана операционной системы iOS. Теперь в системе появится новая страница, на которой как в операционной системе Android будут приведены абсолютно все приложения, установленные в смартфоне.

Как сообщил источник, реализация этого функционала может отличаться от решения, принятого в Android. Вместо отдельного меню с приложениями, Apple может создать для этого отдельный рабочий стол.

Также источник делится подробностями новых свойств этого списка приложений. Apple реализует широкие возможности по сортировке и фильтрации приложений, которые позволят, например, выбрать приложения с пропущенными оповещениями или распределить их по дате запуска.

Еще одной особенностью нового интерфейса станет умный фильтр Siri, изменяющий расположение иконок в зависимости от времени суток и местоположения устройства на основании выявленных предпочтений пользователя.