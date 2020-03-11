Купертино, США, , 13:36 — REGNUM Представление новейшего смартфона iPhone SE 2 и планшета iPad Pro, запланированное ранее на март, отменила корпорация Apple. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники.

По данным источников, отмена мероприятия вызвана двумя основными факторами, которые оба связаны с коронавирусом. Первым из них являются перебои с поставками комплектующих для гаджетов, вызванные вспышкой вируса.

Вторым фактором явилось решение властей округа Санта-Клара, в котором расположена штаб-квартира Apple, запретить проведение массовых мероприятий с целью противодействия распространению коронавируса. Ранее сообщалось, что на презентацию должны прийти до тысячи человек.

Компания пока официально не анонсировала проведение презентации устройств. Обычно выпуск новых гаджетов сопровождается пресс-конференцией. Как предполагает издание, Apple может организовать онлайн-трансляцию или банально опубликовать пресс-релиз с технической информацией о новых устройствах.