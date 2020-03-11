Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac (входит в состав General Motors — ред.) больше не будет оснащать мотором V8 Blackwing с двойным турбонаддувом модели концерна General Motors. Об этом заявил глава компании Стив Карлайл. Об этом сообщается на сайте FormaCar.

Современным мотором Blackwing американский автопроизводитель оснастил только седаны CT6-V. Однако серийное производство этой модели заканчивается в марте этого года. Следующей машиной, которая должна была быть оборудована мотором V8, стала бы модель CT5-V, однако руководство Cadillac от этого отказалось. Теперь высокопроизводительный движок будет устанавливаться в машины других компаний.

Все права на использование агрегата V8 Cadillac передаёт итальянской компании MAT.

«У нас есть соглашение с американским концерном General Motors. Это очень-очень интересный двигатель — 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом», — сообщил президент MAT Паоло Гарелла.

Он добавил, что мотором Blackwing будет оснащаться будущая модель компании, которая выйдет ограниченным тиражом.

«Я считаю, что хоть для Cadillac он и перестал много значить, для нас он все же может оказаться полезным», — подчеркнул Гарелла.

Ранее пресс-служба российского представительства General Motors сообщила, что в 2020 году начнётся производство обновлённого 426-сильного Escalade для российского рынка. В продаже у дилеров авто появится либо к концу 2020 года, либо в начале 2021 года.

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