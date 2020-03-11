Берлин, , 12:13 — REGNUM Тюнеры из немецкого ателье Mansory представили тюнинговую версию седана Bentley Flying Spur. Об этом сообщается на сайте AutomobilSport.

Дизайн авто выполнен в сдержанном, практически классическом стиле. Это весьма нетипично для компании Mansory. Обычно это ателье создаёт более пафосные версии моделей. Тем не менее рестайлинговая Bentley Flying Spur имеет эффектную внешность, которая позволяет машине выделится в общем потоке.

В движение Flying Spur приводит агрегат Twin-turbo W12. Его производительность составляет 626 «лошадей», а рабочий объём мотора равен 6 л. Благодаря этому двигателю до «сотни» спорткар может разогнаться за 3,8 секунды.

Ранее компания Mansory представила бронированный Mercedes-AMG G63 с двумя уровнями защиты: низким VPAM4 и высоким VPAM7. Кроме того, автомобиль снабжается кастомным набором Mansory.

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