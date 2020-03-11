Токио, , 11:46 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor совместно с Фондом церебрального паралича (CPF) создали специальную версию полноразмерного вседорожника Lexus LX для детей больных церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщается на сайте AutoBlog.

Игрушечный автомобиль создан в первую очередь для поднятия духа больных ДЦП детей, поскольку таким детям сложно играть с другими детьми. В автокомпании сообщили, что хотят дать больным ДЦП возможность почувствовать себя более уверенными за рулем уменьшенной копии LX.

«Создавая подобный автомобиль, мы хотели выйти за пределы обыденных рамок и исследовать, как наша машина может повысить настроение у ребенка с ДЦП, который не может испытывать радости от подвижности, как другие дети», — сказал вице-президент группы Lexus Купер Эриксен.

Отмечается, что машина имеет дополнительные боковые накладки для боковой поддержки и регулируемый подголовник. Кроме того, автомобиль имеет большие двери, а в кабине установлен ремень безопасности с пятью точками крепления.

Для облегчения управления автомобилем в его подлокотнике установлен джойстик. Он управляет направлением движения машины и контролирует ускорение.

Ранее тюнеры из Британии модернизировали Lexus LS400 образца 1990 года для дрифта. У авто был заварен задний дифференциал и повышена производительность мотора до 750 «лошадей».

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