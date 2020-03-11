Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ. О манёврах атомной субмарины сообщает издание «Популярная механика».

В рамках военных учений IceX-2020 в Северном Ледовитом океане и в море Бофорта подлодка прибыла от восточного побережья США. Американские субмарины могут действовать в зоне, примыкающей к архипелагу Земля Франца-Иосифа. На одном из его островов находится российская военная база «Арктический Трилистник».

Пентагон организовал трёхнедельные учения для оценки оперативной готовности действий в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, всплытие американской подлодки сквозь лёд было снято на видео. В кадр попали и члены экипажа, которые освободили корпус ото льда с помощью бензопилы.

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