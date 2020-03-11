Токио, , 08:10 — REGNUM Японская компания Toyota Motor с 16 марта сократить производство автомобилей марки Lexus примерно на 6% из-за проблем на рынке, вызванных распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал NHK.

Срок остановки производства — две недели.

По информации журналистов телеканала, решение руководства Toyota Motor связано главным образом с падением спроса на машины в КНР в связи с различными ограничительными мерами, вызванными эпидемией коронавируса.

В феврале текущего года дилеры автокомпании в Китае смогли реализовать только 23,8 тыс. машин. Это на две трети меньше, чем за февраль 2019 года. Всего же с начала 2020 года бренд Toyota продал в КНР 169 тыс. автомобилей — на четверть меньше результата прошлого года.

Стоит отметить, что авторынок Китая находится на втором месте по объёму продаж машин Toyota после рынка США. Так, в 2020 году автолюбители КНР приобрели порядка 1,62 млн автомобилей японского бренда. Причём продажи автомобилей Lexus выросли на 25%.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Toyota и китайская госкомпания FAW Group планируют создать в китайском городе Тяньцзине совместное предприятие по сборке электромобилей. На данный проект будет потрачено порядка 8,5 млрд юаней (1,22 млрд долларов).

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