Тверь, , 07:54 — REGNUM Плановые полёты экипажей военно-транспортной авиации на тяжёлых военно-транспортных самолетах Ил-76 и сверхтяжёлых Ан-124 «Руслан» прошли на аэродроме Мигалово в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время отрабатывания «задач по предназначению» обучение в составе экипажей прошли молодые пилоты — выпускники лётных училищ 2018−2019 годов.

Экипажи военно-транспортной авиации также отработали доставку военных грузов сверхтяжёлыми самолётами на большие расстояния.

Напомним, Ан-124 «Руслан» является созданным в СССР, вторым по грузоподъемности в мире серийным грузовым самолётом. За период с 1984 по 2004 год было построено 55 самолётов. Последние экземпляры достраивались на основе произведённых в советское время комплектующих.