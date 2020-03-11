Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) США распространили видеозапись всплытия атомной подводной лодки Toledo из-подо льда в Арктике на своём канале в YouTube.

На видео показано как атомоход медленно пробивает лёд и всплывает на поверхность. После всплытия члены экипажа выходят наружу и очищают подлодку ото льда при помощи бензопилы.

В подписи к ролику говорится, что всплытие произведено в рамках учений ICEX 2020 — трёхнедельного двухгодичного мероприятия. Оно, по словам авторов, позволяет американским ВМФ возможность оценить свою оперативную готовность в Арктике и обучиться взаимодействию с другими службами, странами-партнерами и союзниками.

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