Пекин, , 00:40 — REGNUM Китайская корпорация Xiaomi запустила на орбиту Земли спутник с камерой для нового смартфона Mi 10 Pro. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск состоялся в 2019 году. Затем спутник несколько месяцев летал вокруг Земли и делал фотографии земной поверхности с помощью 108-мегапиксельной камеры — точно такой же какую установят на новые модели смартфонов Mi 10 Pro.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1237362569498619904

В компании отметили, что по всей видимости, это первые снимки Земли из космоса, сделанные на камеру для смартфона.

Напомним, что новая модель смартфонов Mi 10 Pro поступит в продажу 27 марта. Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865, встроенной памятью объемом в 512 Гб. Оперативная память — 12 Гб. Также смартфон поддерживает быструю зарядку батареи, имеет достаточна емкий аккумулятор и AMOLED-экран с разрешением 2340×1080.

Ну и главная особенность смартфона — это та самая камера с разрешением в 108 мегапикселей, с восемью линзами и оптической стабилизацией, способная делать снимки высокой четкости.

Снимки сделанные с помощью этой камеры из космоса действительно отличаются высокой четкостью.